Salihli'de Bağımlılıkla Mücadelede Kararlı Adım

Salihli'de Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bilinçlendirme, riskli bölgeler ve kurumlar arası koordinasyon kararlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:47
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı kapsamında ilçede yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantı ayrıntıları

Toplantı, Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı ve ilgili kurum amirleri katıldı. Gençlerin korunmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleri, riskli bölgelerde yapılacak çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları geniş kapsamlı olarak ele alındı.

Özellikle öğrenciler, genç yetişkinler ve ailelere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları değerlendirildi; ilçede uygulanacak yeni projeler ve önleyici tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Ali Güldoğan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla değil; eğitim, sağlık ve sosyal destek süreçleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Güldoğan, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü tehditten uzak tutmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Son kararlar

Toplantı, alınan kararların ve kurumlar arası sorumluluk alanlarının belirlenmesinin ardından sona erdi.

