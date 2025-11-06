Salihli'de Metruk Binalar Toplantısı — Kaymakam Ali Güldoğan

Salihli'de Metruk Binalar Toplantısı

Güvenlik, estetik ve tedbirler masaya yatırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, metruk binalara yönelik çalışmalar, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantı, kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve çevre ile görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildi.

İlçe genelinde tehlike arz eden, terk edilmiş ve görüntü kirliliğine yol açan yapılarla ilgili yürütülen çalışmalar gözden geçirildi; idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması, tespitlerin hızlandırılması ve alınacak önlemler üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda ayrıca son bir ay içindeki çalışmalar değerlendirildi ve vatandaş güvenliğini tehdit eden yapılara karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

Kaymakam Ali Güldoğan toplantıda şunları söyledi: 'Metruk binalar hem güvenlik açısından risk oluşturuyor hem de şehir estetiğini olumsuz etkiliyor. Tüm kurumlarımızla iş birliği içinde bu sorunları ortadan kaldıracağız.'

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE METRUK BİNALARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR, KAYMAKAM ALİ GÜLDOĞAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN TOPLANTIDA ELE ALINDI.