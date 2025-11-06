Salihli'de Metruk Binalar Toplantısı — Kaymakam Ali Güldoğan

Salihli'de Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda, tehlike arz eden metruk binalara karşı idari ve adli tedbirlerin hızlandırılması kararlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:15
Güvenlik, estetik ve tedbirler masaya yatırıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, metruk binalara yönelik çalışmalar, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Toplantı, kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve çevre ile görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildi.

İlçe genelinde tehlike arz eden, terk edilmiş ve görüntü kirliliğine yol açan yapılarla ilgili yürütülen çalışmalar gözden geçirildi; idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması, tespitlerin hızlandırılması ve alınacak önlemler üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda ayrıca son bir ay içindeki çalışmalar değerlendirildi ve vatandaş güvenliğini tehdit eden yapılara karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

Kaymakam Ali Güldoğan toplantıda şunları söyledi: 'Metruk binalar hem güvenlik açısından risk oluşturuyor hem de şehir estetiğini olumsuz etkiliyor. Tüm kurumlarımızla iş birliği içinde bu sorunları ortadan kaldıracağız.'

