Salihli'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Başlatıldı

Manisa'nın Salihli İlçesinde Yangın Alarmı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bu sabah saatlerinde belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Hızlı Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak 3 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 1 dozer ve 4 yer ekibi gönderildi. Ayrıca, Manisa İtfaiye ekipleri de yangının kontrol altına alınması için seferber oldular.

Yangın Savaşçıları Görev Başında

Ekipler, yangının büyümesini önlemek ve ormanlık alanı korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar.

Yangının söndürülmesiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor ve bölgedeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.