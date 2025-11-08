Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan: Sanayi Sitesinde Esnafla Buluştu

Ekonominin nabzını yerinde dinledi

Manisa’nın Salihli ilçesi Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçenin ekonomik nabzının attığı sanayi sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaş ve esnaf buluşmalarına önem veren Kaymakam Güldoğan, bu ziyarette sanayi esnafının taleplerini dinledi ve iş yerlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Güldoğan, "Salihli ekonomisine yön veren, istihdam sağlayan tüm esnaflarımız bizim için büyük bir değerdir. Hep birlikte daha güçlü bir Salihli için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Güldoğan’ın ziyareti, esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.

