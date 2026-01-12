Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Odası'nda İlkay Saygın yeniden başkan

Salihli'de 3 adaylı genel kurulda İlkay Saygın, 350 oyun 162'sini alarak Terziler ve Tuhafiyeciler Odası başkanlığına ikinci kez seçildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 19:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 19:31
Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Odası'nda İlkay Saygın yeniden başkan

Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Odası'nda İlkay Saygın yeniden başkan

Genel kurulda çoğunluk Saygın'da kaldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunda, İlkay Saygın ikinci kez başkan seçildi.

Toplam 381 üyenin bulunduğu odanın genel kurulu, Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda yapıldı. Divan başkanlığını Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Safa Şen üstlendi.

Başkanlık için yarışan adaylar İlkay Saygın, Şerif Ali Girgin ve Arif Bal oldu. Kongrede kullanılan 350 oyun 162'sini alan İlkay Saygın, yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 5 oyun geçersiz sayıldığı kaydedildi; Şerif Ali Girgin 122, Arif Bal ise 61 oy aldı.

Güven tazeleyen İlkay Saygın, hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek tüm üyelere teşekkür etti.

Yönetim ve denetim kurulları

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Metin Akar, Adil Ökdemir, Selman Uysal, Özcan Kurt, Semih Dere ve Gökhan Esen.

Denetim kurulu ise Melike Özyaman, Şafak Acar ve Hüseyin Doğandan oluştu.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 3 ADAYIN YARIŞTIĞI TERZİLER VE TUHAFİYECİLER ESNAF VE SANATKARLAR...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 3 ADAYIN YARIŞTIĞI TERZİLER VE TUHAFİYECİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GENEL KURULUNDA İLKAY SAYGIN 2.KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE 3 ADAYIN YARIŞTIĞI TERZİLER VE TUHAFİYECİLER ESNAF VE SANATKARLAR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta TOKİ Kura Çekimi: 723 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
2
Medicana Bursa Korosu 'Yeni Yıla Merhaba' Konseriyle Bursalıları Büyüledi
3
Talas’ta Kış Çalışmaları: Ulaşımı 184 Personel ve Teknolojiyle Kesintisiz Sağlıyor
4
Bayburt’ta TOKİ Kura Çekimi: 723 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi
5
Kayseri’de suya zam yok: Büyükşehir Meclisi oy birliğiyle karar verdi
6
Samsun’da Asarcık-Canik 20 Yıllık Sınır İhtilafı Meclis Gündeminde
7
Sakarya'da 2025'te Toplu Taşıma: 15 Milyon Yolcu, %15 Artış

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları