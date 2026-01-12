Salihli Terziler ve Tuhafiyeciler Odası'nda İlkay Saygın yeniden başkan

Genel kurulda çoğunluk Saygın'da kaldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulunda, İlkay Saygın ikinci kez başkan seçildi.

Toplam 381 üyenin bulunduğu odanın genel kurulu, Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda yapıldı. Divan başkanlığını Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Safa Şen üstlendi.

Başkanlık için yarışan adaylar İlkay Saygın, Şerif Ali Girgin ve Arif Bal oldu. Kongrede kullanılan 350 oyun 162'sini alan İlkay Saygın, yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 5 oyun geçersiz sayıldığı kaydedildi; Şerif Ali Girgin 122, Arif Bal ise 61 oy aldı.

Güven tazeleyen İlkay Saygın, hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek tüm üyelere teşekkür etti.

Yönetim ve denetim kurulları

Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Metin Akar, Adil Ökdemir, Selman Uysal, Özcan Kurt, Semih Dere ve Gökhan Esen.

Denetim kurulu ise Melike Özyaman, Şafak Acar ve Hüseyin Doğandan oluştu.

