Salt Beyoğlu'nda '90'lardan Beri Halı'dayız — Halı Atölyesi'nin İzleri

'90'lardan Beri Halı'dayız Salt Beyoğlu'nda

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'ın yeni sergisi '90'lardan Beri Halı'dayız, 1 Mart 2026'ya kadar sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Resim Bölümü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Halı Atölyesi'nin sanat eğitimi yaklaşımına odaklanıyor. Ziyaretçilere, atölyeden geçenlerin ortak üretimleri, kişisel işleri, arşiv malzemeleri ve tanıklıklarından oluşan bir kolaj sunuluyor.

Halı Atölyesi'nin Tarihsel Dönemeçleri

MSGSÜ'de 1976-1977 döneminde ressam ve akademisyen Özdemir Altan'ın girişimi ve teşvikiyle, ressam ve akademisyen Zekai Ormancı idaresinde kurulan Halı Atölyesi, 1992'de asistan olarak göreve başlayan görsel sanatçı ve akademisyen Gülçin Aksoy ile yeni bir döneme girdi.

Gülçin Aksoy ve onu izleyen bir grup öğrenci ile yol arkadaşlarının önayak olduğu dinamizm, 1990'lar sonundan itibaren atölyeyi giderek dönüştürdü; bu üretimler önce okula sonra da İstanbul'un güncel sanat ortamına yayıldı.

Üretim ve İnisiyatiflerle Etkileşim

Halı Atölyesi'nin üretim modeli, 2000'li yıllarda İstanbul'daki bağımsız sanat inisiyatifleri ve disiplinler arası kolektiflerle kurduğu ilişkilerle çeşitlendi ve genişledi. Bugünkü sergi, atölyedeki ortak pratiklerin tarihine ve bireysel yönelimlere ışık tutuyor.

Sergiye eşlik eden programlar 1 Ekim tarihinde Salt Beyoğlu'nda Şiva Canbazoğlu'nun 'a tangible blue' adlı performansı ile başlayacak.

Daha ayrıntılı bilgi için saltonline.org adresi ziyaret edilebilir.

