Salvini'den AB'nin Yeniden Silahlanma Planına Sert Tepki

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden silahlanma planına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

ABD ve Rusya'nın barış görüşmeleri sürerken, Brüksel'deki bazı yetkililerin savaşa para harcamayı tercih etmesini eleştiren Salvini, "Bu insanlar gerçekten farklı bir dünyada, gerçeklikten kopmuş, başka bir gezegende gibiler," dedi.

Salvini, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in mart ayında gündeme getirdiği silahlanma planının İtalya'nın ulusal çıkarlarıyla çeliştiğini savundu.

Salvini, konuşmasında, "AB, barışı garanti altına almak için kuruldu, yeni savaşları körüklemek için değil. İtalya'nın asıl sorunları güney sınırındaki yasa dışı göç ve şehirlerimizin güvenliğidir," diyerek AB'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Salvini ayrıca, "Eğer AB, yeniden silahlanma planı için ayırdığı 800 milyar avroyu ulaştırma projelerine yatırırsa, 2032 yılına kadar Messina Boğazı Köprüsü gibi büyük projeleri hayata geçirebiliriz," dedi.

Öte yandan, Salvini'nin koalisyon ortağı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Başbakan Giorgia Meloni, AB'nin silahlanma planına destek vermiş, ancak bu ismin değişmesini önermişti.