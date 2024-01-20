Şam'a hava saldırısı düzenlendi: Saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi

Suriye'nin başkenti Şam'da Mezze bölgesi, İsrail'in hava saldırısına maruz kaldı. Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in sivil bir alana saldırdığını ileri sürdü.

Şam'a hava saldırısı düzenlendi: Saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi
Yayın Tarihi:

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor. İran, Irak, Pakistan arasındaki gerilim azalmadan yeni bir iddia ortaya atıldı. Belirtilen son güncel bilgiye göre Suriye'nin Şam kentine hava saldırısı düzenlendi. Yapılan hava saldırısının İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiği iddiası ortaya atıldı.

Şam FM, rejime yakın bir haber kaynağı olarak, bombalanan binanın İslami Cihat Hareketi'yle alakası olmadığını ve Hareket'in genel sekreterinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. 

İsrail, 2011'de başlayan iç savaştan beri Suriye'de İran yanlısı gruplara ve Suriye askeri hedeflerine aralıklı olarak saldırılar yapıyor.

Öne Çıkanlar
Ünlü marka montlar çantalar indirimde! Taksitli fiyatı kaçıran yandı Ünlü marka montlar çantalar indirimde! Taksitli fiyatı kaçıran yandı
Astronot Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon kapsülünün ISS’ye kenetlenmesi nereden izlenecek? Astronot Gezeravcı’nın bulunduğu Dragon kapsülünün ISS’ye kenetlenmesi nereden izlenecek?
O bölgede tapu sahibi olan paraya para demiyor! Herkesin gözü orada O bölgede tapu sahibi olan paraya para demiyor! Herkesin gözü orada
Çok Okunanlar
Türkiye'nin ilk uzay macerasında tarihi an gerçekleşti: Alper Gezeravcı'nın bulunduğu kapsül uzay istasyonuna kenetlendi Türkiye'nin ilk uzay macerasında tarihi an gerçekleşti: Alper Gezeravcı'nın bulunduğu kapsül uzay istasyonuna kenetlendi Bayrampaşa'da sahte sigara operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı Bayrampaşa'da sahte sigara operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı Sevgilisi tarafından UZİ silah ile vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti Sevgilisi tarafından UZİ silah ile vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti Diyarbakır ve İzmir'de 'Paydos' operasyonu: Dolandırıcılara yönelik operasyonda 12 gözaltı Diyarbakır ve İzmir'de 'Paydos' operasyonu: Dolandırıcılara yönelik operasyonda 12 gözaltı 112 acil servis hattını en çok arayanlar arasında telefon tamircileri ilk sırada yer aldı 112 acil servis hattını en çok arayanlar arasında telefon tamircileri ilk sırada yer aldı