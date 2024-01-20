Şam'a hava saldırısı düzenlendi: Saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor. İran, Irak, Pakistan arasındaki gerilim azalmadan yeni bir iddia ortaya atıldı. Belirtilen son güncel bilgiye göre Suriye'nin Şam kentine hava saldırısı düzenlendi. Yapılan hava saldırısının İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiği iddiası ortaya atıldı.

Şam FM, rejime yakın bir haber kaynağı olarak, bombalanan binanın İslami Cihat Hareketi'yle alakası olmadığını ve Hareket'in genel sekreterinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İsrail, 2011'de başlayan iç savaştan beri Suriye'de İran yanlısı gruplara ve Suriye askeri hedeflerine aralıklı olarak saldırılar yapıyor.