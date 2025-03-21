Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekat Bölgelerini Ziyaret Etti

Burhan Köroğlu, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgelerini ziyaret ederek Türk askeri için destek vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:07
Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekat Bölgelerini Ziyaret Etti

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, önemli bir ziyarette bulunarak Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgelerini ziyaret etti.

Türkiye Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, "Maslahatgüzar Büyükelçi Burhan Köroğlu, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgelerini ziyaret etti. Türk askeri, her yerde olduğu gibi Suriye'de de huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

Bu ziyaret, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını ve güvenlik sağlamadaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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