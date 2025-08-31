Şam'da 14 Yıl Sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla, 14 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'da resepsiyon düzenlendi.

Etkinlik ve katılımcılar

Resepsiyon, Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ve Askeri Ataşe Yarbay Hasan Göz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene Şam'da görevli yabancı ülke askeri temsilcileri, Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yüksek Seçim Komitesi üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Büyükelçi Köroğlu, misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Köroğlu'nun değerlendirmeleri

Büyükelçi Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resepsiyona Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerin büyükelçilik temsilcileri, Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yeniden teşkil edilen Yüksek Seçim Komitesi ve askeri erkandan yoğun katılım olduğunu belirtti.

Köroğlu, Zafer Bayramı'nın işgal altındaki toprakların kurtarılması için verilen mücadelenin en önemli sembollerinden biri olduğunu kaydederek, "30 Ağustos, milletimizin bağımsızlığı için gösterdiği fedakarlığın en güzel örneklerinden biridir." dedi.

Suriye özelinde de benzer bir durum yaşandığını ifade eden Köroğlu, "Suriyeliler de topraklarının bir kısmının yabancı güçler ya da içerideki hainler tarafından işgal edilmesi ve büyük acılar yaşanmasının ardından yeniden bir kurtuluş mücadelesi vermektedir. Bu yönüyle Suriye için de bir tür ikinci kurtuluştan söz edilebilir." diye konuştu.

Etkinliğin savaş sonrası koşullar ve devam eden gerginliklere rağmen son derece samimi bir atmosferde gerçekleştiğini dile getiren Köroğlu, "Türkiye olarak Suriye'nin yanında olduğumuzu, dost ve kardeş bir ülke olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi bir kez daha vurguladık. Birlik ve beraberlik mesajlarımızı açıkça ifade ettik." ifadelerini kullandı.