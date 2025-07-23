Şam'da 14 Yıl Sonra İlk Hadis Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Şam'da Hadis Öğrencileri Mezun Oldu

Şam’ın Deyr Kanun beldesinde, Baas rejiminin çöküşünün ardından hadis ilmi öğrencileri için 14 yıl aradan sonra ilk mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Tören, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Öğretim Üyesi Hamdi Arslan’ın katılımıyla düzenlendi. 'Nevadir Özel Okulu'nda yapılan etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Zafer Jenerasyonu Töreni

Mezuniyet töreni 'Zafer Jenerasyonu' adıyla anıldı ve İmam Buhari ile İmam Müslim’in eserlerini ezberleyen öğrencilere özel düzenlendi. Toplamda 700 öğrencinin eğitim gördüğü okulda, üçüncü sınıftan 70 öğrencinin yer aldığı tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Bu anlamlı etkinliğe Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden de katılımcılar geldi. Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Şam’a birçok kez geldiğini ve bu ziyaretlerin Prof. Dr. Nureddin Itır ve Emin Saraç hocalar aracılığıyla düzenlendiğini belirtti.

Hadis Eğitiminde Umut Verici Gelişmeler

Arslan, “Elhamdülillah, artık burası hürriyetine kavuştu. Burada uzun zamandır gelip gittiğimiz bir medrese var. Hadis hafızları yetiştiren köklü bir kurum.” dedi. Şam’da öğrencilerin Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’in yanı sıra Kütüb-i Sitte’yi de ezberlediğini vurguladı.

Öğrencilerin bu başarılarının sadece Şam için değil, tüm İslam dünyası için umut verici olduğunu ifade etti. Okulun başöğretmeni Semer Aşşe’yi Türkiye’ye davet eden Arslan, Şam ile Türkiye arasında güçlü tarihi ve dini bağlar bulunduğunu ifade etti.

Yeni Nesil Eğitimi ve Suriye’nin Geleceği

Arslan, Suriye’nin kısa sürede yeniden ayağa kalkacağına inandığını belirtti ve ekledi: “Türkiye’nin güçlü kalması ve Suriye’nin yanında durması, hem Suriye hem de İslam dünyası için çok önemli bir adımdır.”

Savaş Sürecinde Vasiyet Edilen Umutlar

Matematik öğretmeni Hanadi Selame, savaş nedeniyle mezuniyet törenlerinin uzun süre yapılamadığını ifade ederek, “Baas rejiminin çöküşünün ardından bu yıl ilk kez yeniden mezuniyet töreni düzenledik.” dedi. Her sınıf için ayrı kutlamaların yapıldığını vurgulayan Selame, toplamda 600-700 kişinin katıldığını belirtti.

Konuşmasına umut dolu mesajlarla son veren Selame, “Bu nesil, vatanına bağlı, Müslüman kimliğine sahip ve güçlü bir donanıma sahip bireyler olmalı.” dedi.

Suriye'nin başkenti Şam’a bağlı Deyr Kanun beldesinde, Baas rejiminin çökmesinin ardından hadis ilmini ezberleyen öğrenciler için İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Öğretim Üyesi Hamdi Arslan’ın (fotoğrafta) katılımıyla 14 yıl sonra ilk mezuniyet töreni düzenlendi. "Nevadir Özel Okulunda" düzenlenen "Zafer Jenerasyonu" adlı tören, büyük hadis alimleri İmam Buhari ve İmam Müslim’in kitaplarını ezberleyen öğrencilerin mezuniyeti vesilesiyle gerçekleştirildi. FSMVÜ Öğretim Üyesi Arslan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin başkenti Şam’a bağlı Deyr Kanun beldesinde, Baas rejiminin çökmesinin ardından hadis ilmini ezberleyen öğrenciler için İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Öğretim Üyesi Hamdi Arslan’ın (fotoğrafta) katılımıyla 14 yıl sonra ilk mezuniyet töreni düzenlendi. "Nevadir Özel Okulunda" düzenlenen "Zafer Jenerasyonu" adlı tören, büyük hadis alimleri İmam Buhari ve İmam Müslim’in kitaplarını ezberleyen öğrencilerin mezuniyeti vesilesiyle gerçekleştirildi. FSMVÜ Öğretim Üyesi Arslan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.