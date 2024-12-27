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Şam'da Aileler, Alıkonulan Yakınları için Hicaz Tren Garı'nda Gösteri Düzenledi

Şam'da Baas rejimi tarafından alıkonulan yakınlarını arayan aileler, Hicaz Tren Garı'nda toplandı ve durumlarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:13
Şam'da Aileler, Alıkonulan Yakınları için Hicaz Tren Garı'nda Gösteri Düzenledi

Yakınlarını Arayan Aileler Hicaz Tren Garı'nda Bir Araya Geldi

Başkent Şam'da, Suriye'deki Baas rejiminin çöküşünün ardından, alıkonulan kişilerin aileleri Hicaz Tren Garı önünde bir gösteri düzenledi. Göstericiler, yıllardır haber alamadıkları yakınlarının akıbetini öğrenmek amacıyla bir araya geldi.

Baas Rejimi Güçlerine Tepkiler Artıyor

8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesinin ardından boşaltılan hapishanelerde yakınlarının durumunu öğrenemeyen aileler, seslerini duyurmak için toplandı. Aileler, Mart 2011'de başlayan iç savaşta alıkonulan sevdiklerinin akıbetini sormak üzere Hicaz Tren Garı'na geldi.

Göstericiler, "Zalimlere hesap sorma zamanı geldi, affetmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca, yıllardır haber alamadıkları aile fertlerinin fotoğraflarını da yanlarında götürdü. Gösteride yer alan dövizlerde ise "Tutuklular nerede?", "Sevdiklerimizin cesetleri nerede?" gibi sorular öne çıktı.

Ailelerin İsyanı ve Beklentileri

Gösteriye katılan Selma Hımeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aileler olarak yakınlarımızın akıbetini öğrenmek istiyoruz. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Öldülerse de nereye defnedildiler? Nasıl öldüler? Bilmek istiyoruz," dedi.

Bir diğer katılımcı Vefa Mustafa ise, "Bizi burada ortak acımız buluşturdu. Çok sayıda aile yıllardır bekledikleri yakınlarına kavuşamadı. Rejimin çökmesiyle sevinç yaşadık fakat yakınlarımızı bulamadığımız için acı içindeyiz," diye belirtti. Mustafa, yakınları hakkında gerçeği öğrenme talebini, başvurmadıkları makam kalmadığını vurgulayarak ifade etti.

Gösterideki bir başka katılımcı Selin Kasım da, burada toplanan ailelerin yıllardır haber alamadıklarının altını çizerek, "Yakınlarımızın akıbetini öğrenmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

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