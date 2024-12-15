Şam'da Bulunan Toplu Mezarın Hikayesi: Mezarlık Bekçisi Halil Konuştı

Şam'ın Hüseyniye bölgesinde mezarlık bekçiliği yapan Eymen Halil, bulunan toplu mezarın dikkat çeken öyküsünü Anadolu Ajansı'na anlattı.

Halil, "Bir çukur kazıyorlar, (cesetleri) getirip oraya boşaltıyorlar ve gidiyorlar. Başta gündüz geliyorlardı, sonra gece gelmeye başladılar" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, bölgedeki karanlık günlerin izlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Toplu mezarın varlığı, Suriye'deki iç savaşın ve kayıpların derin yaralarını yansıtırken, Halil'in gözlemleri, bu acı olayların ne kadar hızlı ve sessiz bir şekilde yaşandığını ortaya koyuyor. Mezarlık bekçisi olarak tanık olduğu bu zor süreç, savaşın getirdiği insani dramı anlamamız için önemli bir pencere açıyor.