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Şam'da Devrik Rejim Askerlerine Operasyon Başlatıldı

Şam'ın Zebedani bölgesinde, silahlarını teslim etmeyen devrik rejim askerlerine yönelik operasyonlar başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:22
Şam'da Devrik Rejim Askerlerine Operasyon Başlatıldı

Şam'da Devrik Rejim Askerlerine Operasyon

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, başkent Şam'ın Zebedani bölgesinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

Resmi Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Zebedani'deki eski rejim askerlerini yakalamak için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik kaynakları, bölge halkından bu operasyonun başarıyla yürütülmesi için komutanlığa bağlı güvenlik güçleriyle işbirliği yapmalarını talep etti.

Operasyon sırasında hedeflerinin yalnızca devrik rejim askerlerini yakalamak değil, aynı zamanda rejime ait silah depolarını ortaya çıkarmak olduğu belirtildi.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından, Askeri Operasyonlar Komutanlığı'nın birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belirli bir süre içinde silahlarını teslim etmelerini istediği kaydedildi.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, daha önce de Tartus, Lazkiye ve Humus illerinde benzer geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirmişti.

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