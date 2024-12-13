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Şam'da Emevi Camisi'nde İlk Cuma Namazı Kılındı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camisi'nde tarihi bir cuma namazı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:11
Şam'da Emevi Camisi'nde İlk Cuma Namazı Kılındı

Şam'da Tarihi İlk Cuma Namazı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı.

Binlerce kişi, 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının sona ermesiyle birlikte tarihi camiye akın etti. Cemaati oluşturan kalabalık, ilk cuma namazında saf tutarak dua etti.

Başkent Şam'ın merkezinde yer alan ve "Şam Ulu Cami" olarak bilinen Emevi Camisi, dünyanın en büyük ve en eski camilerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Çatışmaların ardından, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde belirtilen grupların üstünlük kazandığı bildirildi.

Halk kitlelerinin destek vermesiyle, 7 Aralık'ta başkente girmeye başlayan gruplar, rejimi Şam ve birçok bölgede kontrolü tamamen kaybetmeye sürükledi. Böylece, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ermiş oldu ve rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyon kapsamında Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, bölge PKK/YPG'den temizlenmiştir.

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