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Şam'da Emevi Camisi'nde Suriyeli Alim El Rifai İçin Cenaze Töreni

Suriyeli alim Sariya El Rifai için Şam'da Emevi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:14
Şam'da Emevi Camisi'nde Suriyeli Alim El Rifai İçin Cenaze Töreni

Şam'da Emevi Camisi'nde Cenaze Töreni

Suriyeli alim Sariya El Rifai için Türkiye'den gönderilen cenazesi, Şam'daki ünlü Emevi Camisi'nde merasimle anıldı. Bugün öğle namazını müteakip gerçekleştirilen cenaze namazına, Suriye'deki geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve El Rifai'nin sevenleri, öğrencileri ile binlerce Suriyeli katıldı.

Tabut Bininin Omuzlarında Gitti

Yeni özgür Suriye bayrağına sarılan Rifai'nin tabutu, tekbirler eşliğinde binlerce kişinin omuzlarında taşındı. Rifai'nin yakınlarından Şeyh Cemal Seyravan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rifai’nin ömrünü ilme adadığını belirtti.

Seyravan, Esed Rejimi'nin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Rifai'nin yüksek İslami ilim eğitimini tamamlamasına izin verilmediğini, bu nedenle yurt dışına göç etmek zorunda kaldığını aktardı. 1981 yılında göç eden Rifai yaklaşık 20 yıl sonra ülkesine dönse de, 2012'de tekrar ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti. Seyravan, Rifai'nin dünyada pek çok projeye imza attığını da vurguladı.

Öğrencileri Duygularını Paylaştı

El Rifai’nin talebelerinden Şeyh İyad Beredan ise hocasının ömrünü ilme adadığını ve İslam ümmetini diğer her şeyden daha fazla gözettiğini dile getirdi. Cenaze töreni, Şam'daki Ehli Beyt Kabristanlığı'nda tekbirler eşliğinde gerçekleşen defin ile sona erdi.

2012 yılında Esed rejiminin baskılarından dolayı Türkiye'ye gelen 77 yaşındaki El Rifai, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 6 Ocak'ta vefat etmişti. Dün, İstanbul Fatih Camisi'nde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlenmişti.

Suriyeli alim Sariya El Rifai'nin Türkiye'den gönderilen cenazesi için Suriye'nin başkenti...

Suriyeli alim Sariya El Rifai'nin Türkiye'den gönderilen cenazesi için Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde merasim gerçekleştirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Suriye'deki geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Rifai'nin sevenleri, öğrencileri ve binlerce Suriyeli katıldı.

Suriyeli alim Sariya El Rifai'nin Türkiye'den gönderilen cenazesi için Suriye'nin başkenti...

Suriyeli alim Sariya El Rifai'nin Türkiye'den gönderilen cenazesi için Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde merasim gerçekleştirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Suriye'deki geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Rifai'nin sevenleri, öğrencileri ve binlerce Suriyeli katıldı.

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