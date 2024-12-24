DOLAR
35,15 0,19%
EURO
36,55 0,42%
ALTIN
2.958,85 -0,12%
BITCOIN
3.433.203,34 -4,52%

Şam'da Hristiyanlar Noel’i Barış ve Umut İçinde Kutladı

Suriye'nin başkenti Şam'da Hristiyan cemaati, Noel'i barış, birlik ve umut temalarıyla kutladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 22:27
Şam'da Hristiyanlar Noel’i Barış ve Umut İçinde Kutladı

Şam'da Noel Kutlamaları Heyecanı

Hristiyanlar, Suriye'nin başkenti Şam'da Noel'i coşkuyla kutladı. Eski Şehir bölgesindeki Rum Melkit Katolik Kilisesi'nde düzenlenen ayin, barış, birlik ve diyalog temaları etrafında yoğunlaşıldı.

Kalabalık Dua ve Neşe İçinde

Akşam saatlerinde kiliseye gelen cemaat, hediyelerle karşılandı. Kilisenin korosu, avluda ilahiler okuyarak kutlamaların neşesini artırdı. Ayinin başlangıcında izcilerin çanı çalmasıyla birlikte dualar etrafa yayıldı.

Patrik Absi'nin Vurgusu

Rum Melkit Katolik Patriki Yusuf Absi, ayin sırasında Suriye'de barış ve diyaloğun sağlanması için dua etti. Absi, Suriye halkının birlikte çalışmasının bu süreci kolaylaştıracağını vurguladı.

Yeni Bir Başlangıç Umudu

Kilise izcilerinden Ceval Ebu Ciraf (22), Noel'in kendileri için yeni bir hayatın başlangıcını ifade ettiğini belirtirken, Suriye'deki yeni yönetimle ilgili olarak, "Bizimle çok düzgün iletişim kurdular. Güvenlik unsurlarıyla olumlu karşılaşmalar yaşadık" dedi. Ciraf, yeni yönetimin tüm toplumu kapsayan bir anayasa hazırlamasını umduğunu dile getirdi.

Geçmişi Unutma ve Geleceği İnşa Etme Vurgusu

Noel ayininden çıkan Affaf Akke (58), Noel'in aydınlık ve umut dolu bir anlam taşıdığını ifade etti. Akke, "Geçmişte yaşananları geride bırakalım, barış içinde yaşayalım" diyerek, Suriye halkının elektrik, su ve sevgiden yoksun olduğunu belirtti.

Noel ayinleri sona ererken, Suriye'deki yeni yönetimin güvenlik güçlerinden bir grup da kiliseye ziyaret gerçekleştirdi, bu da topluma güven verdi.

İLGİLİ HABERLER

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Asgari Ücret Açıklaması: %30 Artışla 22.104 TL
2
TBMM Başkanvekili Karaca: Cumhuriyet'in Öncü Kadınları Eğitimin, Siyasetin ve Sanatın Temel Taşıdır
3
THY, İstanbul Havalimanı'nda Evcil Hayvanlar için Özel Pet Lounge Açtı
4
Bakan Kurum'dan Malatya Doğanyol'daki Afet Konutları Açıklaması
5
BM Koordinatörü Fletcher'dan Sudan'daki Kıtlık Uyarısı
6
Eski Başkan Bill Clinton Hastaneden Taburcu Edildi
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak