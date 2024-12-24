Şam'da Hristiyanlar Noel’i Barış ve Umut İçinde Kutladı

Şam'da Noel Kutlamaları Heyecanı

Hristiyanlar, Suriye'nin başkenti Şam'da Noel'i coşkuyla kutladı. Eski Şehir bölgesindeki Rum Melkit Katolik Kilisesi'nde düzenlenen ayin, barış, birlik ve diyalog temaları etrafında yoğunlaşıldı.

Kalabalık Dua ve Neşe İçinde

Akşam saatlerinde kiliseye gelen cemaat, hediyelerle karşılandı. Kilisenin korosu, avluda ilahiler okuyarak kutlamaların neşesini artırdı. Ayinin başlangıcında izcilerin çanı çalmasıyla birlikte dualar etrafa yayıldı.

Patrik Absi'nin Vurgusu

Rum Melkit Katolik Patriki Yusuf Absi, ayin sırasında Suriye'de barış ve diyaloğun sağlanması için dua etti. Absi, Suriye halkının birlikte çalışmasının bu süreci kolaylaştıracağını vurguladı.

Yeni Bir Başlangıç Umudu

Kilise izcilerinden Ceval Ebu Ciraf (22), Noel'in kendileri için yeni bir hayatın başlangıcını ifade ettiğini belirtirken, Suriye'deki yeni yönetimle ilgili olarak, "Bizimle çok düzgün iletişim kurdular. Güvenlik unsurlarıyla olumlu karşılaşmalar yaşadık" dedi. Ciraf, yeni yönetimin tüm toplumu kapsayan bir anayasa hazırlamasını umduğunu dile getirdi.

Geçmişi Unutma ve Geleceği İnşa Etme Vurgusu

Noel ayininden çıkan Affaf Akke (58), Noel'in aydınlık ve umut dolu bir anlam taşıdığını ifade etti. Akke, "Geçmişte yaşananları geride bırakalım, barış içinde yaşayalım" diyerek, Suriye halkının elektrik, su ve sevgiden yoksun olduğunu belirtti.

Noel ayinleri sona ererken, Suriye'deki yeni yönetimin güvenlik güçlerinden bir grup da kiliseye ziyaret gerçekleştirdi, bu da topluma güven verdi.