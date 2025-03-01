Şam'da Hükümet Güçlerine Saldırı: 1 Ölü

Şam, Suriye - Suriye’nin başkenti Şam’da, yerel bir silahlı grubun yeni hükümet güçlerine düzenlediği saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Şam Emniyet Müdürü Hüsam Tahhan, Ceremana Mahallesi’nde meydana gelen olayda "Ceremana Kalkanı" adlı silahlı grubun yeni hükümet güçlerine ait bir yol kontrol noktasına saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Tahhan, saldırıda bir güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini ve bir kişinin rehin alındığını, ancak mahalle önde gelenlerinin araya girmesiyle serbest bırakıldığını belirtti. Ayrıca yerel silahlı grubun, mahalledeki karakolu basarak güvenlik güçlerini oradan çıkardığı ifade edildi.

Tahhan, "İzlenen bu yol Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef almaktadır. Saldırıya katılanların peşindeyiz ve karakolun kontrolünü geri alacağız," diyerek saldırının ciddiyetine dikkat çekti.

Şam’ın Ceremana Mahallesi, Dürzi toplumu açısından önemli bir yerleşim alanı olarak bilinmektedir.