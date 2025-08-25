DOLAR
Şam'da Kritik Kabul: Ahmed Şara ABD Heyetini Ağırladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki üst düzey heyeti kabul etti; güvenlik ve işbirliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:29
Şam'da Kritik Kabul: Ahmed Şara ABD Heyetini Ağırladı

Güvenlik ve bölgesel işbirliği gündemde

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'da, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki üst düzey heyeti kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Barrack başkanlığındaki heyette, ABD Senatosu Üyesi Jeanne Shaheen ile Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson da yer aldı.

