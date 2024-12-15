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Şam'da Mahir Esed'e Ait Uyuşturucu İmalathaneleri Ortaya Çıktı

Şam'ın batısında Mahir Esed'e ait uyuşturucu üretim merkezleri tespit edildi. Rejimin çöküşü sonrası suç ağları gün yüzüne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:50
Şam'da Mahir Esed'e Ait Uyuşturucu İmalathaneleri Ortaya Çıktı

Şam'da Mahir Esed'e Ait Uyuşturucu İmalathaneleri Ortaya Çıktı

AHMET KARAAHMET - Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki Dimes kasabasında, devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e ait olduğu belirlenen bir villa, uyuşturucu üretim merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

AA ekibi, devrik lider Esed'in kardeşine ait villa içerisinde hizmet veren uyuşturucu imalathanesini görüntüledi. Dimes'teki villanın odalarında, hammadde dolu onlarca varil ve uyuşturucu üretimi için birçok makine bulunuyor.

Görüntülerde, rejimin, sivillere ait villalara el koyarak bu evleri uyuşturucu imalathanesine çevirdiği belirlenmiştir. Villa içerisindeki uyuşturucu imalatı için kullanılan makinelerin bir ilaç şirketine ait olduğu anlaşılmaktadır.

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu. Mahir Esed’in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk ediyordu.

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