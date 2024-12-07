Şam'da Rejim Güçlerine Karşı İlerleyen Gruplar Güney Banliyölerine Girdi

Şam'da Tansiyon Yükseliyor

Suriye’nin başkenti Şam’ın güneybatısında, rejim güçlerine karşı operasyonlarını sürdüren gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı.

İlerlemeler Sürüyor

Bu gelişme, çatışmaların daha da şiddetlendiğini ve bölgedeki güvenlik durumunun gittikçe kırılganlaştığını gösteriyor. İlerleyen grupların, hakimiyet mücadelesi verdikleri alanlarda daha fazla kontrol sağlaması, bölgedeki dengeleri değiştirebilir.

Bölgedeki gelişmelerin Suriye iç savaşına ve uluslararası ilişkiler dinamiklerine önemli etkiler yaratması bekleniyor.