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Şam'da Rejim Karşıtı Güçlerin İlerleyişi: Başkentte Yeni Bir Dönem Mi Başlıyor?

Suriye'nin başkenti Şam'da rejim karşıtı güçlerin etkisi artarken, kontrol kaybı endişeleri büyüyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 06:17
Şam'da Rejim Karşıtı Güçlerin İlerleyişi: Başkentte Yeni Bir Dönem Mi Başlıyor?

Rejim Karşıtı Güçler Şam'a Girmeye Başladı

Suriye'de rejimin kontrolünü kaybetmesi, başkent Şam'da rejim karşıtı güçlerin ilerleyişini hızlandırdı. Son günlerde yaşanan gelişmeler, Şam merkezine rejim karşıtı milislerin girişiyle sonuçlanıyor.

Başkentte Değişim Rüzgarları

Uzmanlar, rejimin bu aşamada karşılaştığı zorlukların, Şam’daki gücünü sorgulatma noktasına getirdiğini belirtiyor. Geçmişte sıkı bir kontrol altında tutulan başkent, artık farklı bir tablo sergiliyor.

Bu gelişmeler, Suriye'nin iç savaşında yeni bir döneme işaret ediyor olabilir ve uluslararası kamuoyunun dikkatini yeniden Şam'a çevirebilir.

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