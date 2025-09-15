Şam'da 'Sefir Zirvesi' ile Yükseköğretim Reformu İçin Yol Haritası

Şam'da 'Sefir Zirvesi' ile Yükseköğretim Reformu Masaya Konuldu

Suriye'de Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, başkent Şam'da yükseköğretim reformunu ele alan kapsamlı bir zirve düzenledi. Şam Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 'Sefir Zirvesi' adıyla anılan toplantı, Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede düzenlenen ilk akademik zirve oldu.

Zirveye katılım ve genel çerçeve

Etkinliğe yurt içinden ve dışından 300'ü aşkın akademisyen, öğrenci ve çok sayıda davetli katıldı. Zirvede, yükseköğretimde reform yol haritasının hazırlanması ve bunun yeniden imar süreciyle ilişkilendirilmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Gündem maddeleri ve hedefler

Zirvede, akademik yönetişim, araştırma ve yenilik, öğretim kadrosunun güçlendirilmesi ve uluslararası şirketlerle işbirliği gibi konular ele alındı. Toplantının amacı; üniversiteleri destekleyecek, bilimsel araştırmaları sürdürülebilir biçimde yeniden başlatacak bir yol haritası oluşturmaktı.

Araştırmacı ve öğrenci görüşleri

Dresden Teknik Üniversitesi'nden akademisyen Hani Harb, zirvenin hedeflerinin ve öğrenciler için taşıdığı önemin altını çizdi. Harb, zirvenin amacını 'Suriye'de yükseköğretim sistemini yeniden yapılandırmak için bir yol haritası çizmek, üniversiteleri desteklemek ve bilimsel araştırmaları sürdürülebilir şekilde yeniden başlatmak' olarak tanımladı. Harb ayrıca eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi ve eski yükseköğretim sistemindeki birçok yasanın değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, öğrencilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Harb, ayrıca yaklaşık 2 bin 600 öğrenciyle gerçekleştirilen 17 sorudan oluşan bir anketten söz etti; elde edilen sonuçların zirve sırasında paylaşılacağı ve farklı alanlardaki uzmanların tartışmalarına temel oluşturacağı belirtildi.

Dijital veri bankası ve bölgesel işbirliği önerileri

Lübnanlı akademisyen Ranadin Kahil ise zirveyi Suriye'nin bilimsel, akademik ve altyapısal açıdan yeniden inşası için önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. Kahil, 'Arap dünyası genelinde ortak bir dijital veri bankası kurulması öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacaktır' diyerek, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Suriye arasındaki bilgi ve verilerin tek bir sistemde toplanmasını önerdi.

Kahil, gençler ve araştırmacılar ile üniversiteler arasındaki devlet kurumları arasında doğrudan bağ kurulmasının önemine değinerek, siyaset bilimi öğrencilerinin haklarının Arap dünyasında çoğu zaman göz ardı edildiğini söyledi. Kahil, 'Öğrencileri bakanlıklarla doğrudan ilişkilendirerek, politika önerileri ve stratejik belgeler üretmelerini sağlayabiliriz. Bu belgeler tarım, ekonomi ve diğer alanlardaki projelerin uygulanmasına katkı sunacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Kahil ayrıca Suriye topraklarında 15 yıl aradan sonra bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Lübnan ve Suriye arasında sürdürülebilir işbirliği ve gelişim hedeflendiğini kaydetti.