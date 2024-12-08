DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.475.673,93 0,28%

Şam'da Suriye Rejimi Kontrolü Kaybediyor!

Suriye rejimi, başkent Şam'da kritik bir kontrol kaybı yaşadı, durum günden güne karmaşıklaşıyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 05:40
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 05:40
Şam'da Suriye Rejimi Kontrolü Kaybediyor!

Şam'da Kontrol Kayıpları Artıyor

Suriye rejimi, başkent Şam'da birçok kritik noktayı kaybetmeye devam ediyor. Son günlerde yaşanan gelişmeler, rejimin güvenliğini tehdit eden bir dizi olayla ivme kazandı.

Rejim ve Muhalefet Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor

Söz konusu kayıplar, özellikle Şam'ın merkezi bölgelerinde yoğunlaştı. Bu durum, muhalefet güçlerinin bölgedeki etkinliğini artırırken, rejim güçlerinin ise moral ve motivasyon kaybı yaşadığı belirtiliyor.

Uzmanlar, konunun uluslararası politikadaki yansımalarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu gelişmeler, bölgedeki dengeleri değiştirebilir ve yeni çatışmalara zemin hazırlayabilir.

İLGİLİ HABERLER

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şam'da Rejim Karşıtı Güçlerin İlerleyişi: Başkentte Yeni Bir Dönem Mi Başlıyor?
2
Güney Kore'de Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun Gözaltına Alındı
3
Şam'daki Rejim Kontrolü Sarsıldı: Sednaya Hapishanesi'nde Tutsaklar Kurtarıldı
4
Rejim Karşıtı Güçler Şam'a Girdi: Esed Yönetimi Zayıflıyor
5
Bodrum'da Şiddetli Yağış Sonrası Sel Felaketi: Evler Su Altında
6
Suriye'de Sednaya Hapishanesi'nde Tutsaklar Kurtarıldı
7
Gürcistan'da AB Müzakere Protestoları 10. Güne Girdi

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor