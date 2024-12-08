Şam'da Suriye Rejimi Kontrolü Kaybediyor!

Şam'da Kontrol Kayıpları Artıyor

Suriye rejimi, başkent Şam'da birçok kritik noktayı kaybetmeye devam ediyor. Son günlerde yaşanan gelişmeler, rejimin güvenliğini tehdit eden bir dizi olayla ivme kazandı.

Rejim ve Muhalefet Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor

Söz konusu kayıplar, özellikle Şam'ın merkezi bölgelerinde yoğunlaştı. Bu durum, muhalefet güçlerinin bölgedeki etkinliğini artırırken, rejim güçlerinin ise moral ve motivasyon kaybı yaşadığı belirtiliyor.

Uzmanlar, konunun uluslararası politikadaki yansımalarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu gelişmeler, bölgedeki dengeleri değiştirebilir ve yeni çatışmalara zemin hazırlayabilir.