Şam'da Tarihi Saraya'da Çökme: Eski İçişleri Bakanlığı'nın Tavan Katı Çöktü

Şam'da tarihi Saraya'nın tavan katı çöktü

Şam'ın Merce Meydanında bulunan, Osmanlı döneminden kalma ve daha önce İçişleri Bakanlığı olarak hizmet veren tarihi Saraya binasının tavan katında çökme meydana geldi.

Restorasyon çalışmalarında çökme ve kurtarma çalışmaları

Restorasyon çalışmaları devam eden söz konusu tarihi binada gerçekleşen çökme sonucu enkaz altında kalanlar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gelişmelerin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.

Suriye Sivil Savunma görevlileri olay yerinde müdahale ederek arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer ve kurtarma ekipleri, enkaz altında olabilecek kişilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve can kaybına ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı; gelişmeler geldikçe takip edilecektir.