Şam'da Tarihi Saraya'da Çökme: Eski İçişleri Bakanlığı'nın Tavan Katı Çöktü

Şam'ın Merce Meydanı'ndaki Osmanlı döneminden kalma eski İçişleri Bakanlığı binası Saraya'nın tavan katı restorasyon sırasında çöktü; enkaz altında kalanlar için arama kurtarma sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:30
Şam'da Tarihi Saraya'da Çökme: Eski İçişleri Bakanlığı'nın Tavan Katı Çöktü

Şam'da tarihi Saraya'nın tavan katı çöktü

Şam'ın Merce Meydanında bulunan, Osmanlı döneminden kalma ve daha önce İçişleri Bakanlığı olarak hizmet veren tarihi Saraya binasının tavan katında çökme meydana geldi.

Restorasyon çalışmalarında çökme ve kurtarma çalışmaları

Restorasyon çalışmaları devam eden söz konusu tarihi binada gerçekleşen çökme sonucu enkaz altında kalanlar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gelişmelerin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.

Suriye Sivil Savunma görevlileri olay yerinde müdahale ederek arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer ve kurtarma ekipleri, enkaz altında olabilecek kişilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve can kaybına ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı; gelişmeler geldikçe takip edilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
2
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı
5
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
6
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
7
Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin