Şam'da Toplu Mezarlıklara Ceset Taşınıyor: Tanık İfadesi Aydınlatıyor

Şam Hüseyniye Bölgesindeki Kesin Tanıklıklar

Şam'ın Hüseyniye bölgesinde, mezarlık çevresinde ikamet eden Ahmet Accan, devrilen rejim askerlerinin her gün toplu mezarlara ceset taşıdığını belgeleyen önemli bilgiler paylaştı.

Gözlemlerini Paylaştı

Accan, yapılan işlemlerin gidişatını belirterek, "Günde bir araç yerine 4-5 araç getirildiğini gördük. Geceleri, rejime ait askerlerin bu işlemleri gerçekleştirdiğine tanıklık ettik" şeklinde konuştu.

Bu ifadelere göre, Suriye'deki mevcut duruma dair karanlık bir tablo çizen vahim olaylar yaşandığı anlaşılıyor. Bu durumu duyurmak, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek için kritik bir öneme sahip.

Accan’ın tanıklığı, bölgede yaşanan trajik olayların boyutunu ve süregeldiğini gözler önüne sererken, uluslararası insan hakları savunucularının bu durumu daha yakından takip etmelerini gerektiriyor.