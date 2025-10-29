Şam'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu — Burhan Köroğlu Ev Sahipliğinde

Şam'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Etkinlik, Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve açılış

Resepsiyona üst düzey Suriyeli yetkililer, araştırma merkezi yöneticileri, Şam’da görev yapan yabancı misyon mensupları, iktisatçılar, şirket temsilcileri, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, İstiklal Marşı ile başladı ve Büyükelçi Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Büyükelçi Köroğlu'nun mesajı

Büyükelçi Köroğlu, Şam'da uzun yılların ardından ilk kez Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını belirterek bunun Şam’ın kurtarılmasından ve uzun yıllar süren diktatörlük rejimi ile işgallerin sona ermesinin ardından gerçekleştiğini vurguladı. Köroğlu, Türkiye'nin Suriye halkına verdiği desteği hatırlatarak kapıların açıldığını ve Suriyeli kardeşlerin korunduğunu ifade etti.

Köroğlu, Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi paylaştı: «Suriye’nin geleceğine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrine umutla bakıyoruz. Umuyoruz ki yeniden imar süreci kısa zamanda başlayacak, Türkiye bu konuda elinden gelen desteği vermeye hazırdır.»

6 Şubat depremlerine değinen Köroğlu, iki ülkenin ağır bir felaket yaşadığını, Türkiye'nin yaraları kısa sürede sardığını ve benzer destekle Suriye'nin de yeniden ayağa kalkacağına inandığını söyledi.

Katılımcıların mesajları

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) Müdürü Ziyad el-Mehamid, iki halk arasındaki ilişkilerin güçlendiğini belirterek «Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yıl dönümünde burada bulunmaktan onur duyuyoruz. Son 14 yıl boyunca Türk halkı Suriyelilere büyük bir cömertlik ve sevgiyle yaklaştı.» dedi.

Süryani Ortodoks Kilisesi Türkiye Vekili Yardımcısı Mar Yusuf Bali ise bayram dileklerini ileterek «Bu anlamlı günde tüm Türk halkının bayramını kutluyor, bugünün ülke için hayır, ilerleme ve refaha vesile olmasını diliyorum.» ifadelerini kullandı.

Süveyda'daki Dürzi toplumunun önde gelen isimlerinden Leys el-Balus, Türk halkının sevincine ortak olduklarını belirtti ve Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü gözeten tutumuna teşekkür etti. Balus, Ürdün’de kabul edilen yol haritasına destek verdiklerini ve Süveyda'daki masum sivillerin korunmasını temel öncelikleri olarak gördüklerini kaydetti.

Halepli Türkmen milletvekili Tarık Silo Cevizci ise Türkiye’nin bölge istikrarı için kritik role sahip olduğunu belirterek «Türkiye ile Suriye arasındaki dostluk ve kardeşlik sadece son yüzyıla değil, en az 1200 yıl öncesine uzanmaktadır.» dedi.

Etkinlikten notlar

Resepsiyon boyunca davetliler Büyükelçi Köroğlu ile sohbet etti, Türk halkına ve hükümetine yönelik tebrik ve iyi dileklerini iletti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona üst düzey Suriyeli yetkililer, araştırma merkezi yöneticileri, Şam’da görev yapan yabancı misyon mensupları, iktisatçılar, şirket temsilcileri, siyasetçiler, askeri yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Köroğlu, konuşma yaptı.