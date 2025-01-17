Şam'da Türkiye-Suriye İlişkileri Güçleniyor: Maslahatgüzar Köroğlu'nun Bakanlarla Görüşmeleri

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye'deki yeni yönetimle olan ilişkileri güçlendirmek üzere Tarım Bakanı Muhammed Taha el-Ahmed ve Yüksek Öğretim Bakanı Abdulmunim Abdulhafız ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarım Alanında İşbirliği Fırsatları

Köroğlu, dün el-Ahmed ile yaptığı görüşmede tarımsal ilaçlama, seracılık, ormancılık, gübre, tarımsal sulama, su ürünleri, eğitim ve tarım teknolojileri gibi alanlarda Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Görüşme sırasında Köroğlu, Türkiye'nin Suriye'ye olan desteğinin sürdüğünü vurgulayarak, tarımsal faaliyetler ve bu bağlamda kapasite geliştirme için her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti.

Tarım Bakanı el-Ahmed, tarımın Suriye ekonomisinin en temel direklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerinden faydalanma arzusunu dile getirdi.

Yüksek Öğretim Bakanı ile Görüşme

Bugün gerçekleşen otra bir görüşmede ise Köroğlu, Yüksek Öğretim Bakanı Abdulhafız ile bir araya geldi. Bu görüşmede ikili ilişkiler, her alanda işbirliğini güçlendirme, öğrencilerin durumu ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.

Bu önemli temaslar, Türkiye ve Suriye arasında köklü ilişkilerin yeniden inşası ve güçlendirilmesi adına büyük bir adım olarak kaydediliyor.