Şam'daki Emevi Camisi'nde İzdiham: 3 Ölü, 5 Yaralı

Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:42
Şam'daki Emevi Camisi'nde İzdiham: 3 Ölü, 5 Yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde, cuma namazı sonrasında yaşanan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre, izdihamın çıkışı esnasında camiden çıkan kalabalık arasında bir panik oluştu.

Olay, namaz sonrası camiden ayrılan kalabalıkta meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yaralılara ilk müdahalenin camide bulunan vatandaşlar tarafından yapıldığı görüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatarak, yaşanan izdihamın nedenlerine dair incelemelere devam ediyor.

Emevi Camisi, tarihi önemi ve mimarisiyle bilinen bir mekan olması nedeniyle her hafta birçok ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Ancak bugün yaşanan talihsiz olay, caminin kalabalık olduğu dönemlerde halkın güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

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