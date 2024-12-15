Şam'daki Gönüllü Gençler, Hastalara Umut Oluyor

Gönüllü Gençlerden Sıcak Yemek Desteği

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da bir araya gelen gönüllü gençler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları sıcak yemeklerle, rejimin hapishanelerinde işkenceden geçen hastalara ve onları tedavi eden doktorlara destek sağlıyor.

Mezze Mahallesi'nde Dayanışma

Şam'ın güneyindeki Mezze Mahallesi'nde bir evde toplanan gönüllüler, sınırlı kaynaklarla yemek pişirerek, hastanelerde tedavi altında olan ve yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışanlara destek oluyor. Gönüllüler, Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde gördükleri işkencenin izlerini silmek için çaba harcıyorlar.

Günlük 750 Kişiye Sıcak Yemek

Gönüllüler, Şam Devlet Hastanesi yanı sıra Mevasa, Müctehed ve İbn Nefis hastanelerinde günlük 750 kişiye sıcak yemek dağıtarak, bu önemli hizmete katkıda bulunuyorlar. Bu gençlerden önceki çalışmaları arasında, kentin sokaklarını temizleme faaliyetleri de yer alıyordu.

Birlikte Güçlüyüz

Gönüllülerden Sare Aşur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doktor ve hastalara sıcak yemek pişirip dağıtıyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle sevindik. Arkadaşlarımızla bir araya gelip sokakları temizledik. Şimdi de sağlıklarına kavuşmaları için yemek yapıyoruz. Bir olursak vatanımız yeniden ayağa kalkacak" ifadelerini kullandı.

Bir diğer gönüllü Nur Semiye ise, "Biz gençler olarak vatanımız için elimizden geleni yapmalıyız. Hastanelerde birçok hasta var, onlara destek olmak için yemek yapımına yardım ediyorum" şeklinde konuştu.

Suriye'deki Güncel Çatışmalar

Öte yandan, Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde gruplar arasında üstünlük mücadelesi yaşandı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin desteği ile rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü kaybetti.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da bir araya gelen gönüllü gençler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları sıcak yemeklerle, rejimin hapishanelerinde işkenceden görenlere ve onları tedavi eden doktorlara destek oluyor. Gönüllü gençler, Şam'ın güneyindeki Mezze Mahallesi"nde bir evde bir araya gelerek ellerindeki kısıtlı imkanlarla yemek pişiriyor. Gönüllüler, Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde gördükleri işkencenin fiziksel ve manevi izlerinin giderilmesi için hastanelerde tedavi altına alınanlar için pişirdikleri yemekleri hastalara ve doktorlara dağıtıyor.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam'da bir araya gelen gönüllü gençler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları sıcak yemeklerle, rejimin hapishanelerinde işkenceden görenlere ve onları tedavi eden doktorlara destek oluyor. Gönüllü gençler, Şam'ın güneyindeki Mezze Mahallesi"nde bir evde bir araya gelerek ellerindeki kısıtlı imkanlarla yemek pişiriyor. Gönüllüler, Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinde gördükleri işkencenin fiziksel ve manevi izlerinin giderilmesi için hastanelerde tedavi altına alınanlar için pişirdikleri yemekleri hastalara ve doktorlara dağıtıyor.