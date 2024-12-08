Şam'daki Rejim Kontrolü Sarsıldı: Sednaya Hapishanesi'nde Tutsaklar Kurtarıldı

Şam'da Rejim Güçlerinin Kontrolü Sarsıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da, göstericilerin kritik noktalara girmesi ile Beşşar Esed rejimi kontrolü büyük ölçüde kaybetti. Rejim karşıtı silahlı grupların Şam'ın güney banliyölerine girmesiyle birlikte, rejim güçleri birçok noktadan çekilmeye başladı.

Rejim Güçleri Çekiliyor

Akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde gerçekleştirilen gösterilerde, rejime karşı ayaklanmalar arttı. Bu gelişmelerle birlikte rejim güçleri, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanı gibi kritik öneme sahip yerlerden çekildi.

Sednaya Hapishanesi'nde Tutsaklar Kurtarıldı

Demir parmaklıklar ardındaki tutsaklar, Sednaya Hapishanesi'nin basılması sonucunda göstericiler tarafından kurtarıldı. Bu gelişme, rejimin başkentteki otoritesinin daha da sarsılmasına yol açtı.

Ülke Genelinde Çatışmalar Devam Ediyor

Ülkenin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar, rejim karşıtı grupların 30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünde hakimiyet sağlamasıyla devam etti. Aynı gün, tüm İdlib genelinde de kontrolü ele aldılar.

5 Aralık'ta Hama kent merkezinde de rejim güçleri ile çatışmalar yaşandı. Ayrıca, stratejik öneme sahip Humus ilinin bazı yerleşim yerleri de muhalif grupların eline geçti.

Dera ve Suveyda'da Kontrol Tazelemesi

Fakat, güneydeki Dera ilinde 6 Aralık'ta muhaliflerin başlattığı operasyon sonucu il merkezi geri alındı. Ayrıca, Suveyda il genelinde de tüm kontrol muhalif grupların eline geçti.

Suriye Milli Ordusu'ndan Önemli Başarılar

Diğer yandan, Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçesini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Bu gözlemlenen başarı, muhaliflerin gücünü artırıyor.