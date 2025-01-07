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Şam Havalimanı'na İlk Dış Hat Uçağı İndi: Tarihi An!

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Havalimanı'na ilk uluslararası sefer Doha'dan güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:12
Şam Havalimanı'na İlk Dış Hat Uçağı İndi: Tarihi An!

Şam Havalimanı'na İlk Dış Hat Uçağı İndi

Suriye'de Baas rejiminin devirilmesinin ardından 18 Aralık tarihinde yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'na ilk uluslararası sefer iniş yaptı.

Baas rejiminin çöküşü ile birlikte açılan havalimanı, sivil ve ticari uluslararası seferlere kapılarını açarak büyük bir hareketliliğe ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda, Katar Hava Yolları'na ait Doha-Şam seferini gerçekleştiren dış hat yolcu uçağı, havalimanına güvenli bir iniş yaptı.

Bu gelişme, Baas rejiminin çökmesi sonrasındaki ilk dış hat uçağının başkent Şam'a inişi olarak kaydedildi. Uçağın inişi, havalimanında büyük bir ilgiyle karşılandı.

İlk yolcu uçağının 18 Aralık’ta Şam-Halep seferini yaptığı belirtilen havalimanı, uluslararası seferlere açılmasıyla dış hat yolcu hareketliliğinde önemli bir canlanma yaşadı.

Ayrıca, Suriye Hava Yollarına ait Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika kentine bugün havalanan yolcu uçağı da Şam Havalimanı'ndan yapılan ilk uluslararası uçuş olarak dikkat çekti.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam ve Halep havalimanlarının uçuşlara açılmasına dair açıklamalarda bulunarak, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz," şeklinde bilgi verdi.

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