Şam Havalimanı'ndan Halep'e İlk Uçuş Gerçekleşti

Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Suriye'de yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yaptı. 8 Aralık'ta yıkılan Baas rejiminden sonra ilk seferini gerçekleştiren Suriye Hava Yolları'nın uçağı, ülkenin kuzeyindeki Halep'e gitti.

İlk Seferin Detayları

Uçak, FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, 7 bin kişinin takibiyle yolculuğun en çok ilgi gören seferini gerçekleştirdi. Halep Havalimanı Müdürü Muhammed el-Masri, yapılan teknik altyapı hazırlıklarının başarılı sonuçlandığını belirtti. Masri, Halep Havalimanı'nın da yakında faaliyete geçmesini umduklarını ifade etti.

Yolcuların Mutluluğu

Uçakta yer alan gazeteci Musa el-Ömer, seyahatten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Şam ve Halep havalimanları yüzde 100 hazır. Bu seferde yer almaktan çok mutluyum. Yetkililerden aldığım bilgiye göre, Şam Havalimanı da çok yakında uluslararası uçuşlara açılacak," dedi.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı güçlerle Esed güçleri arasında çatışmalar başlamış, rejim karşıtı gruplar 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi şehirlerde üstünlük sağlamıştı. 7 Aralık'ta Şam'a giren muhalefet grupları, halkın destekleriyle birlikte, Esed rejiminin kontrolünü tamamen kaybetmesine neden oldu.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu tarafından Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, Tel Rıfat ilçe merkezi PKK/YPG'den kurtarıldı ve Münbiç’in temizlenmesi ile Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvası ortadan kaldırıldı.