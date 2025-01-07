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Şam Havalimanı'ndan İlk Uluslararası Uçuş Gerçekleşti

Şam Havalimanı, Esed rejiminin devrilmesinin ardından uluslararası seferlere açıldı. İlk uçuş Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:41
Şam Havalimanı'ndan İlk Uluslararası Uçuş Gerçekleşti

Şam Havalimanı'ndan İlk Dış Hat Seferi Başladı

Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından 18 Aralık 2023 tarihinde yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı, ilk uluslararası seferini gerçekleştirdi. Havalimanında yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte, Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentine doğru havalandı.

Şam Havalimanı Müdürü Enis Falluh: "Seferlerin Artması Konusunda Ümitliyiz"

Şam Havalimanı Müdürü Enis Falluh, yeni seferler için umutlu olduklarını belirterek, "Seferlerin artması konusunda ümitliyiz. Havalimanında hazırlıklarımızı tamamladık. Uçakları karşılamak için hazırız." dedi. Falluh, mevcutta havalimanında 140-150 yolcunun bulunduğunu ve çok sayıda şirketin bu havalimanını kullanmak için yeni anlaşmalar yapmak istediğini kaydetti.

Yeni Seferler ve Umutlar

İlk uluslararası seferin yolcusu olan mühendis Bilal Şani, Hama'dan geldiğini ve Şarika'ya gitmekte olduğunu belirterek, "Havalimanına geldiğim ilk andan itibaren mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Şani ayrıca, yakın vadede Avrupa ülkelerine yönelik seferlerin de başlayacağını beklediklerini vurguladılar.

Uluslararası İşbirliği ve Gelecek Planları

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam ve Halep havalimanlarının uçuşlara açılmasına ilişkin, "Ortaklarımızın yardımıyla bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

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