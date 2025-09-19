Şam'ın Ateybe Bölgesinde Toplu Mezardan 75 Ceset Daha Çıkarıldı

Şam'ın Ateybe bölgesinde tespit edilen toplu mezardan 75 ceset daha çıkarıldı; toplam 175 ceset bulundu ve arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 21:48
Toplu mezarda şimdiye kadar 175 ceset bulundu; arama çalışmaları sürüyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın Ateybe bölgesinde dün tespit edilen toplu mezardan 75 kişiye ait ceset daha çıkarıldı.

Toplu mezar, Ateybe bölgesinde dün sivillerin yürüyüşü sırasında ortaya çıkarıldı. Suriye Afet Bakanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yürütülen çalışmalara, yakınlarını kaybeden veya yıllardır haber alamayan siviller de katılıyor.

Ekiplerin bugünkü çalışmalarında toplu mezardan çıkan ceset sayısı 175'e ulaştı.

Ayşe Derviş, 13 yıl önce devrik Baas rejimi güçlerince alıkonulan 15 yaşındaki oğlunu aradığını söyleyerek AA muhabirine, "Oğlumu arıyorum. Üzerinde siyah pantolon ve zeytin yeşili bir kazak vardı. Mezarda oğluma ait olabileceğini düşündüğüm kıyafetler gördüm. Onu bulmak için geldim ama henüz bekliyoruz." dedi.

Gassan Dibo da yıllar önce lisedeyken kaybolan oğlunu aradığını belirterek, "Oğlumu üzerindeki kıyafetlerden tanıyabileceğimi düşündüm. Bu nedenle geldim ancak henüz ona dair bir iz bulamadım." ifadelerini kullandı.

