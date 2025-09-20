Şam Kırsalı'na Yeniden İmar İçin 70 Milyon Dolar Bağış Toplandı

Kampanya, amaç ve katılımcılar

Suriye’nin Şam Kırsalı ilinde, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmaları için düzenlenen bağış kampanyasında yaklaşık 70 milyon dolar toplandı.

Kampanya Suriye Kültür Bakanlığı himayesinde başlatıldı ve halk ile bağışçıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Etkinlikte, katılımcılar arasında Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu de yer aldı.

Bölgenin durumu ve önceki kampanyalar

İç savaş boyunca pek çok saldırının hedefi olan Şam Kırsalı ili, geniş çaplı yıkım ve altyapı hasarıyla karşı karşıya kaldı. Bölge, kapsamlı bir yeniden imar ve kalkınma sürecine ihtiyaç duyuyor.

Daha önce Suriye’nin çeşitli illerinde düzenlenen benzer bağış etkinliklerinde de önemli meblağlar toplanmıştı: Deyrizor’da 30 milyon, Dera’da 40 milyon ve Humus’ta 24 Milyon dolar.

Toplanan fonların, öncelikle altyapı onarımları, kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi ve bölgesel kalkınma projelerine yönlendirilmesi planlanıyor.

