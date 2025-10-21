Şam kırsalında 12 Milyon Kaptagon Ele Geçirildi

İçişleri Bakanlığı ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ortak operasyonu

Suriye resmi haber ajansı SANAnın bildirdiğine göre, İçişleri Bakanlığı ekipleri ile Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ortak yürüttükleri operasyonda Şam iline bağlı Dumayr bölgesinde bir uyuşturucu şebekesini çökertti.

Haberde, operasyonun yurt dışına büyük miktarlarda uyuşturucu madde kaçırmayı planlayan bir kaçakçılık ağına yönelik takip ve izleme çalışmaları sonucunda başlatıldığı aktarıldı.

Ortak operasyon neticesinde ise 12 milyon kaptagon hapı ele geçirildiği ifade edildi.

Suriye’nin Şam ilinde gerçekleştirilen operasyonla uyuşturucu şebekesini çökerten İçişleri Bakanlığı ekiplerinin, 12 milyon kaptagon hapı ele geçirdiği bildirildi.