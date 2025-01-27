Şam Sakinleri, Yeni Yönetim Lideri Ahmed Şara'yı Anlatıyor

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mezze Mahallesi sakinleri, yeni yönetimin lideri Ahmed Şara hakkında çocukluk anılarını paylaştı. AA muhabirleri, Baas rejiminin çöküşünün ardından yönetim koltuğuna oturan Şara'nın eski komşularıyla bir araya geldi.

Berber Muhammed Arapoğlu'nun Anıları

Şam'daki berberlik yapan Muhammed Arapoğlu, "Sayın Ahmed Şara, Suudi Arabistan'dan döndüğünde çocuktu. İlkokulu Ömer bin Hattab Okulu'nda okudu, ardından Ömer bin Abdulaziz Okuluna gitti. Hemen herkes onu kibar ve nazik biri olarak hatırlıyor," dedi.

Arapoğlu, "Çocukken arkadaş canlısıydı, az konuşurdu ve sakin bir yapıya sahipti. Ailesi cömertti ve iyi bilinirdi. Onun mahallesi ziyaretinde insanları kendine toplaması dikkat çekiciydi. Gelişiyle büyük sevinç yaşadık," şeklinde konuştu.

Muhammed Asfahani'nin Şeçenekleri

Mezze'de market işleten Muhammed Asfahani, "Şara'nın gençliğinde maddi durumu iyi olmayan kişiler için para topladığını biliyorum. Komşuları onu çok severdi, kimseyle sorun yaşamazdı," şeklinde konuştu.

Kur'an Eğitimi ve Liderlik Özellikleri

Dr. Muhammed Ebu el-Hayr Şükri, 1990’lı yıllarda Şara'nın Kur'an eğitimi aldığını belirtti ve "Şara'nın liderlik vasıfları doğal bir içgüdüydü. Okumayı severdi, tarih konularına özel ilgisi vardı," dedi.

Yeni Yönetim ve Umutlar

Şükri, Şara'nın devlet anlayışına geçişini vurgulayarak, "Yeni Suriye'nin inşasında akıllı bir siyaset yürütüyor. Herkes bu ülkenin parçası ve tüm mezhepler inşada yer alacak," ifadelerini kullandı.

Bu görüşmeler, Suriye'nin geleceği hakkında umut veren bir atmosferin varlığını göstermekte ve Ahmed Şara'nın geçmişiyle gelecek vizyonunu harmanlamakta. Sakinler, umutla tarihin bir parçası olmanın verdiği bir heyecanla dolup taşıyor.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mezze Mahallesi'nin sakinleri, bir zaman komşu oldukları yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın çocukluk yıllarını anlattı. AA muhabirleri, Baas rejiminin yıkılmasının ardından kurulan yeni yönetimin lideri olan Ahmed Şara'nın eski komşuları ve tanıdıklarıyla görüştü. 1990'lı yıllarda Ahmed Şara'nın Kur'an-ı Kerim eğitimi gördüğü Şafii Camisi'nin imamı Dr. Muhammed Ebu el-Hayr Şükri (fotoğrafta) "Sayın Ahmed Şara, sanırım 1997 veya 1998'de erken yaşlarında bizim camiye gelerek Kur'an-ı Kerim eğitim aldı. Sanırım Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü burada ezber etti, hadis eğitimi de aldı. Burada İslami ahlak eğitimi da aldı. Öğrencilerimize ahlakı, sevgiyi, ebeveynlere saygıyı, beraber yaşamayı, şiddetten kaçınma gibi İslami değerleri öğretiyoruz." dedi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Mezze Mahallesi'nin sakinleri, bir zaman komşu oldukları yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın çocukluk yıllarını anlattı. AA muhabirleri, Baas rejiminin yıkılmasının ardından kurulan yeni yönetimin lideri olan Ahmed Şara'nın eski komşuları ve tanıdıklarıyla görüştü. 1990'lı yıllarda Ahmed Şara'nın Kur'an-ı Kerim eğitimi gördüğü Şafii Camisi'nin imamı Dr. Muhammed Ebu el-Hayr Şükri (fotoğrafta) "Sayın Ahmed Şara, sanırım 1997 veya 1998'de erken yaşlarında bizim camiye gelerek Kur'an-ı Kerim eğitim aldı. Sanırım Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü burada ezber etti, hadis eğitimi de aldı. Burada İslami ahlak eğitimi da aldı. Öğrencilerimize ahlakı, sevgiyi, ebeveynlere saygıyı, beraber yaşamayı, şiddetten kaçınma gibi İslami değerleri öğretiyoruz." dedi.