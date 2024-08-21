Şam Üniversitesinde Bilim Fuarı Heyecanı

Azez'deki Bilim Fuarı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İHH ) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Azez kentinde kurmuş olduğu Şam Üniversitesinde etkileyici bir bilim fuarı düzenledi. Fuarda, 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen üniversiteden öğrenciler, zorlu savaş koşullarına rağmen büyük bir heyecanla projelerini sergiledi.

Yaratıcılık ve Yenilik

20 Ağustos'ta başlayan fuar, çevre dostu robotik teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar birçok projeyi kapsıyor. Öğrencilerin sergiledikleri bu projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunarak yaratıcılıklarını gözler önüne seriyor.

Öğretim Üyeleri ve Destekleri

Fuara katılan Şam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yaşar Kahraman, okulun zorlu şartlar altında faaliyete geçtiğini belirtti. Kahraman, "Savaş ortamında mezunlar verdik ve böyle büyük bir bilim fuarı organize ettik. Öğrencilerimiz AR-GE nitelikli ürünler ortaya çıkarmışlar ve bu ürünler bölgenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunacaktır," dedi.

Geleceğe Umut Vadeden Projeler

Dr. Musab el-Cedid, Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı, fuarın öğrencilere yeni projeler üretmeleri için teşvik sağladığını vurgulayarak, etkinliğin mesleki ve teknik eğitim üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin projelerinin piyasa ihtiyaçları ile güçlü bir bağ kurduğuna dikkat çekti.

Öğrenci Projeleri

Savaş koşullarında eğitim alan Cuma Urabi adlı mühendislik öğrencisi ise, "Uzun süredir zihinle kontrol edilebilen bir kol protezi geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız, savaşta uzuvlarını kaybedenlerin günlük yaşamlarını daha kolay hale getirmek," açıkladı.

Yoğun Katılım ve İlgi

Fuar, savaşın olumsuz şartlarında eğitim gören ilkokul ve lise öğrencileri başta olmak üzere öğretmenlerden de yoğun ilgi gördü. Bu etkinlik, bölge halkının bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırarak, gelecekteki potansiyelini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım niteliğinde.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi. Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerini gözler önüne seriyor. Çevre dostu robotik teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi. Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerini gözler önüne seriyor. Çevre dostu robotik teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi. Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerini gözler önüne seriyor. Çevre dostu robotik teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi. Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerini gözler önüne seriyor. Çevre dostu robotik teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi. Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerini gözler önüne seriyor. Çevre dostu robotik teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi. Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerini gözler önüne seriyor. Çevre dostu robotik teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi. Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerini gözler önüne seriyor. Çevre dostu robotik teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi. Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerini gözler önüne seriyor. Çevre dostu robotik teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının Suriye'nin Azez kentinde kurduğu Şam Üniversitesinde bilim fuarı düzenlendi. Öğrenciler, 20 Ağustos'ta başlayan fuar kapsamında sergiledikleri projeleriyle yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerini gözler önüne seriyor. Çevre dostu robotik teknolojilerden sağlık ve biyoteknoloji alanındaki yeniliklere kadar geniş bir yelpazede projeler, ziyaretçilere ilham verici bir bilim deneyimi sunuyor.