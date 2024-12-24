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Şam ve Halep'te Göç İdaresi Bürosu Kuruluyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi için büro açılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:35
Şam ve Halep'te Göç İdaresi Bürosu Kuruluyor

Göç İdaresi Bürosu Suriye'de Faaliyete Geçiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin kayıtlarının Suriye'de kullanılabilmesi amacıyla Şam ve Halep'te Büyükelçilik ve Konsolosluk büroları oluşturulacağını duyurdu.

Amacımız Kayıtları Güçlendirmek

Bakan Yerlikaya, bu girişimle birlikte buradaki tüm kayıtların resmi bir çerçevede yürütülmesini sağlayacaklarını belirterek, özellikle Suriye'deki durumun daha sağlıklı bir şekilde izlenmesi ve Türkiye'deki Suriyeliler için gerekli işlemlerin kolaylaştırılmasına katkı sunacaklarını ifade etti.

Bu adım, Suriye'deki Türk temsilciliklerinin önemli bir işlev üstlenmesi ve Türkiye'deki Suriyeli topluluğunun resmi kayıt sistemine entegre edilmesi açısından büyük bir öneme sahip.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yerlikaya...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin sınır kapılarında yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum gösterdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yerlikaya...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin sınır kapılarında yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum gösterdi.

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