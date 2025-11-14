Samandağ'da Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Hafif Yaralandı

Hatay Samandağ Karaçay'da yağış nedeniyle kayganlaşan toprak yolda beton mikseri devrildi; sürücü hafif yaralandı, araç iş makineleri ve vinçle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:18
Samandağ'da Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Hafif Yaralandı

Samandağ'da beton mikseri devrildi

Kaza ayrıntıları

Hatay'da etkili olan yağışlar nedeniyle kayganlaşan toprak yolda ilerleyen bir beton mikseri, Samandağ Karaçay mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kaza, tek şeritli yol üzerinde meydana geldi. Yağışın etkisiyle zemin kayganlaşınca sürücünün aracı kontrolü kaybetti ve mikser devrildi.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yan yatan beton mikseri, iş makineleri ve vinç yardımıyla kurtarıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

