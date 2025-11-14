Samandağ'da Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Hafif Yaralandı

Samandağ'da beton mikseri devrildi
Kaza ayrıntıları
Hatay'da etkili olan yağışlar nedeniyle kayganlaşan toprak yolda ilerleyen bir beton mikseri, Samandağ Karaçay mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kaza, tek şeritli yol üzerinde meydana geldi. Yağışın etkisiyle zemin kayganlaşınca sürücünün aracı kontrolü kaybetti ve mikser devrildi.
Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yan yatan beton mikseri, iş makineleri ve vinç yardımıyla kurtarıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
