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Samanyolu'ndaki Süper Kütleli Kara Deliğin Etrafında İki Yıldız Keşfedildi

Bilim insanları, Samanyolu'ndaki süper kütleli kara deliğin etrafında birbirine yakın iki yıldız keşfetti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:28
Samanyolu'ndaki Süper Kütleli Kara Deliğin Etrafında İki Yıldız Keşfedildi

Samanyolu Galaksisi'nde Şaşırtıcı Yıldız Keşfi

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan Sagittarius A isimli süper kütleli kara deliğin etrafında birbirine çok yakın iki yıldız tespit etti. Yıldızların kara deliğe olan yakınlıkları, bilim çevrelerinde şaşkınlık yarattı.

Alışılmadık Bir Durum

Yıldızların yoğun çekim alanına rağmen varlıklarını sürdürebilmesi, araştırmacılar tarafından alışılmadık bir durum olarak değerlendirildi. Yaklaşık 2,7 milyon yıl yaşında oldukları belirtilen yıldızlar, kendi aralarında dönerken, birbirlerinin yörüngelerinde nasıl hareket ettikleri dikkat çekiyor.

Kara Deliğin Çekim Gücü

Araştırmacılar, eğer bu yıldızların mesafesi daha fazla olsaydı, kara deliğin çekim gücü nedeniyle parçalanabileceklerini; eğer daha yakın olsalardı ise tek bir yıldız olarak birleşmeye mahkum olduklarını ifade etti.

Birleşme İhtimali

Almanya'daki Köln Üniversitesi'nden araştırmacı Florian Peissker, iki yıldızın gelecekte birleşebileceğini belirtmesine rağmen, bu sürecin ne zaman gerçekleşeceği hakkında kesin bir zaman vermedi.

Bu önemli araştırmanın makalesi, Nature Communications dergisinde yayımlandı.

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