Şampiyon Bilek Güreşçi Şaziye Demir Samsun'da Coşkuyla Karşılandı

Şaziye Demir'in Coşkulu Karşılaması

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda ise dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'a dönerken davul zurna ile karşılandı.

Aile ve Toplum Desteği

Havza ilçesinin girişinde Şaziye'yi ailesi, kulüp yöneticileri, okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları karşıladı. Türk bayrağını göndere çekmek ve İstiklal Marşı okutmak onun için büyük bir onur kaynağı oldu.

Şaziye Demir'in Başarıya Dair Düşünceleri

Başarısının bir tesadüf olmadığını kanıtlamak istediğini belirten Şaziye, "Şampiyon oldum, evet, çok karışık duygular yaşadım ama herkesin gururlandığını görünce başarının ne kadar güzel bir şey olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

Aile Destekleri ve Kulüp Yöneticileri

Baba İsmet Demir de kızının dünya şampiyonu olmasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, Şaziye'nin başarıları için sonuna kadar yanında olacaklarını açıkladı.

Gelecek Hedefleri

Bilek güreşi antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Murat Aktaş, bu başarılarının emeklerinin karşılığı olduğunu belirtti ve unvanı korumak için daha fazla çalışacaklarını dile getirdi.

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'da davul zurnayla karşılandı.

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'da davul zurnayla karşılandı.

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'da davul zurnayla karşılandı.

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'da davul zurnayla karşılandı.

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'da davul zurnayla karşılandı.

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'da davul zurnayla karşılandı.

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'da davul zurnayla karşılandı.

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 kiloda sağ kolda dünya şampiyonu, sol kolda dünya üçüncüsü olan 14 yaşındaki Şaziye Demir, Samsun'da davul zurnayla karşılandı.