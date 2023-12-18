'Şampiyonlar Ligi' Fotoğrafı soruşturmasında son dakika gelişmesi! Yeni detaylar ortaya çıkıyor

Polat ailesi ile başlayan fenomenlere yönelik soruşturma devam ediyor. Her geçen gün yeni ayrıntıların ortaya çıkarıldığı davada Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' olarak başlıklandırılarak paylaşılan fotoğraf yeniden gündemde. Fotoğrafta bulunan 13 fenomenin ifadeleri Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alındı. Başsavcılık fenomenlere ait MASAK raporunda belirtilen malvarlıklarının belirlenmesi için gereli belge ve bilgilerin Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesini talep etti.

'Şampiyonlar Ligi' Fotoğrafı soruşturmasında son dakika gelişmesi! Yeni detaylar ortaya çıkıyor
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kKara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlarından soruşturma açılan Engin ve Dilan Polat çiftinin ardından 13 kişi daha soruşturma kapsamında incelemelere tabi tutuldular.  

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, başta Polat çifti olmak üzere diğer şüphelileri düzenlenen operasyonlar ile yakaladı.

İfadelerinin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma devam ederken, Dilan Polat'ın 2019'da 'Şampiyonlar ligi' diye paylaştığı fotoğraftaki fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu. 12 şirkete de kayyım atandı.

Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından `İvedi´ başlıklı bir rapor aldı. Raporda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, şüpheli olarak belirlenen 12 kişinin gözaltına alınmadan sorgulanmasını talep ettiği belirtildi. Başsavcılık, MASAK tarafından tespit edilen malvarlıklarına ilişkin eksik bilgi ve belgelerin en kısa sürede Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılmasını istedi.

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