Samsun 19 Mayıs'ta 'Dönüşüm Başlasın: Hedef Yeşil Vatan' ile Temiz Sınıflar, Yeşil Gelecek

Samsun 19 Mayıs'ta "Dönüşüm Başlasın: Hedef Yeşil Vatan" ile temiz sınıflar hedefte

Atatürk Ortaokulu (Samsun, 19 Mayıs) çevre bilincini artırmak ve öğrencilerde sürdürülebilir yaşam farkındalığı oluşturmak amacıyla "Dönüşüm Başlasın: Hedef Yeşil Vatan" adlı projeyi hayata geçirdi. Okul, geri dönüşüm ve temizlik uygulamalarında örnek bir model sergiledi.

Uygulama, değerlendirme ve ödüller

Proje kapsamında öğrencilerin sınıflarını temiz tutma, geri dönüşüm faaliyetlerine katılma ve çevreye duyarlı davranışları düzenli olarak değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en temiz sınıflar belirlendi ve "Temiz Sınıf Bayrakları" İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol tarafından öğrencilere teslim edildi.

Okul yönetimi, uygulamanın yalnızca hijyen alışkanlıklarını geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda çevre koruma bilincini kalıcı hale getirmeyi de amaçladığını vurguladı.

İklim krizi ve genç nesiller

Artan sera gazı emisyonları, kuraklık ve çevre kirliliğinin etkileri göz önüne alındığında, bu tür eğitim programları genç nesillerin bilinçlenmesi açısından önem taşıyor. Atatürk Ortaokulu'nda yürütülen çalışmalar sayesinde öğrenciler, sıfır atık, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konularda farkındalık kazanıyor.

Milli hedeflere katkı

Projede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve İklim Değişikliği Eylem Planı doğrultusunda yürütülen Çevre, Afet, Risk Azaltma ve Eğitim (ÇARE) Projesi kapsamında erken yaşta çevre ve iklim okuryazarlığı kazandırılması hedefleniyor. 19 Mayıs Atatürk Ortaokulu, bu hedeflere katkı sunarak çevreye duyarlı nesillerin yetişmesine öncülük ediyor.

Demirkol: "Çevre bilincini kalıcı hale getirmek istiyoruz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, projeye ilişkin şunları söyledi: "Öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi, yalnızca okulumuzun değil, toplumumuzun geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Bu tür projelerle çevre bilincini kalıcı hale getirmeyi ve çocuklarımızın yaşam boyu sürdüreceği davranışlar kazanmalarını amaçlıyoruz."

