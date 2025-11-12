Samsun 2026 bütçesi 21 milyar 711 milyon TL ile meclise havale edildi

Kasım komisyonunda yatırımlar, personel giderleri ve bütçe yapısı tartışıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Kasım ayı komisyon toplantısında, sadece Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından teklif edilen 2026 mali yılı bütçesine ilişkin 21 gündem maddesi görüşülerek meclise havale edildi.

Toplantıya Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlık etti. Görüşmelerde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 21 milyar 711 milyon TL’lik 2026 mali yılı bütçesi ele alındı ve muhalefet ile iktidar üyeleri arasında bütçenin yapısı, yatırım oranı ve personel giderleri üzerine yoğun tartışmalar yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, yatırım bütçesinin yetersiz olduğunu savunarak şöyle dedi: “Bütçenin ruhu yok. Yatırımlara yeterli kaynak ayrılmamış, personel giderleri ise çok yüksek. Üstelik birçok proje önceki dönemden kalma çalışmalar.”

AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Köse ise eleştirilere rakamlarla karşılık verdi: “2025 ve 2026 yıllarını kıyasladığımızda artış oranı yüzde 20,60. Yani 18 milyar TL’den 21 milyar TL’ye çıktı. Personel giderlerinde 4’te 1 oran korunurken yatırım payı geçen yıl yüzde 40 civarındaydı, bu yıl yüzde 50’ye yükseldi. Bu bütçenin ruhu vardır, bu bir yatırım bütçesidir.”

Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk ise bütçe tartışmalarında “Devlette devamlılık esastır” vurgusunu yaparak önceki dönem çalışmaları ve bugünkü yönetimin yaklaşımını şöyle değerlendirdi: “Bir önceki dönem belediye başkanımız Mustafa Demir’e Allah rahmet eylesin. Görev süresince Samsun halkına hizmet için çaba göstermiştir. Bugün Halit Doğan başkanımız da aynı anlayışla, geçmiş dönemde başlatılan projeleri tamamlayarak şehre kazandırmaktadır. Bu, devlette devamlılığın bir gereğidir. Bizim görevimiz, geçmişte yapılanları yok saymak değil, onları ileriye taşımaktır. Hizmette sürekliliği sağlamak, siyasi görüşlerden bağımsız bir sorumluluktur.”

Soğuk ayrıca bütçenin hazırlanmasında yatırım önceliklerinin belirlendiğini ve kaynakların etkin kullanımına dikkat edildiğini belirterek, “Samsun’un geleceği için yapılan planlamalar uzun vadeli düşünülüyor. Bugün attığımız adımların karşılığı önümüzdeki yıllarda görülecektir” dedi.

Toplantıda mali konuları ilgilendiren 21 gündem maddesinin tamamı görüşülerek meclise havale edildi.

