Samsun'a 2025'te Kruvaziyerle 20 bin 887 Turist Geldi

Yayın Tarihi: 03.11.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 14:17
Samsun'a 2025 sezonunda, Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyerle 20 bin 887 turist geldi.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada Astoria Grande'nin bu sezonun son seferini 1184 yolcu ve 437 mürettebat ile dün gerçekleştirdiğini söyledi.

Sezon ve istatistikler

Demirtaş, Astoria Grande'nin 2025 sezonunda 21 sefer yaptığını belirtirken, kente gelen kruvaziyer turist sayısının toplamda 20 bin 887 yolcuya ulaştığını ve ayrıca 9 bin 300 gemi mürettebatının da kente geldiğini vurguladı. Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı verilerle Türkiye'nin son 12 yılın kruvaziyer turizm rekorunu kırdığını hatırlattı.

Yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer turistinin ülkenin 18 limanına geldiğini belirten Demirtaş, Samsun'un bu limanlardan biri olmasının şehir adına büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Gelecek hedefler ve liman içi düzenlemeler

Demirtaş, Samsun'da kruvaziyer turizminin geliştirilmesi için hedef ve çalışmaları şöyle özetledi: Gemi sefer sayısının artırılması yönünde ciddi hedefler bulunduğu, Karadeniz ve Akdeniz liman kentleriyle işbirliği yapılacağı, acente ve gemi armatörleriyle koordinasyon sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca liman içi iyileştirmeler kapsamında pasaport giriş işlemlerinin hızlandırılması, daha düzenli prosedürler uygulanması ve daha iyi karşılama hizmetleri sunulması amaçlanıyor. Şehrin atacağı adımlardan birinin de Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Samsun Valiliği, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Ticaret Bakanlığı'nın birlikte gerçekleştireceği bir liman içi karşılama alanı oluşturmak olduğu kaydedildi.

Bu alanda turistlerin ilk hizmetleri alabileceği; şehir içi ulaşım kartı, harita, hediyelik eşya gibi hizmetlerin sunulacağı ifade edildi.

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor