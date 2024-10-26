Samsun'a Şehit Naaşı Getirildi

Şehit Kander Babür'ün Cenazesi Samsun'a Ulaştı
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu esnasında hastalanarak hayatını kaybeden sözleşmeli er Kander Babür'ün naaşı, memleketi Samsun'a getirildi.
Tören ve Havalimanı Karşılaması
Şırnak'taki resmi törenin ardından, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na ulaşan şehidin naaşı, orada düzenlenen törenin akabinde kara yoluyla Terme ilçesine taşındı.
Acılı Aile ve Katılımcılar
Havalimanında şehidin annesi Meryem Babür, "Hoşgeldin yavrum, gururum." diyerek duygu dolu anlar yaşadı. Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve diğer kamu kurum temsilcileri ile askeri erkan katılım gösterdi.
Cenaze Namazı Bilgisi
Şehit Babür’ün naaşı, Terme'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür'ün cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür'ün cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.