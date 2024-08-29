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Samsun Akademik Odalar Buluşması: Geleceğe Yönelik Vizyon

AK Parti'li Çiğdem Karaaslan, Samsun Akademik Odalar Buluşması'nda birlikteliğin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:44
Samsun Akademik Odalar Buluşması: Geleceğe Yönelik Vizyon

Samsun'da Akademik Odalar Buluşması Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da düzenlenen Samsun Akademik Odalar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Karaaslan, bu tür toplantıların sadece bir yatırım veya proje olarak değil, aynı zamanda insanların, doğanın ve gelecek nesillerin yararına olabilecek katkıların önceden hesaplanması açısından da önemli olduğunu belirtti.

Geleceğin Şehri İçin Birliktelik

Karaaslan, meslek odalarının işbirliğinin şehrin geleceği açısından önemli bir zemin oluşturduğunu vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Samsun'un yine öncü şehir olmasını sağlamak için atılacak adımların sorumluluğunu taşıyoruz." dedi.

Samsun'un Tarihi Rolü ve Potansiyeli

Samsun'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin başlangıç noktası olduğunu hatırlatan Karaaslan, şehrin tarihsel misyonunu ve güçlü potansiyelini hedefler doğrultusunda harekete geçirme çağrısında bulundu. "Samsun, sadece potansiyeline değil, bu potansiyelin hayata geçmiş haline de sahiptir. Yaptığımız her şey, bir bütüncüllük içinde planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Meslek Odaları Temsilcileriyle İşbirliği

Karaaslan, toplantıda daha çok meslek odaları temsilcilerini dinlemek istediğine dikkat çekerken, böyle bir yaklaşımın toplantıların verimliliğini artıracağına inandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Samsun Akademik Odalar Buluşması"na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Samsun Akademik Odalar Buluşması"na katıldı.

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