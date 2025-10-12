Samsun Akdağ'a Mevsimin İlk Karı Düştü — Akdağ Kayak Merkezi Beyaza Büründü

Samsun Akdağ'a Mevsimin İlk Karı Düştü

2062 rakımlı zirve beyaza büründü

Samsun'un Ladik ilçesindeki 2062 rakımlı Akdağ mevsimin ilk karına teslim oldu. Bölge, üç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yüksek kesimlerde gece saatlerinde karla kaplandı.

Yoğunlaşan yağışlar sonucu yüksek kesimlerde gece kara dönüştü ve zirve beyaz örtüyle kaplandı. Görüntüler, erken sezon karının bölgedeki etkisini gözler önüne serdi.

Akdağ Kayak Merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü; merkezde ölçülen kar kalınlığı ise 5 santimetreye ulaştı.

Havanın soğumasıyla birlikte bölgedeki kar örtüsünün seyri önümüzdeki günlerde yapılacak ölçümlerle takip edilecek.

