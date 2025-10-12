Samsun Akdağ'a Mevsimin İlk Karı Düştü — Akdağ Kayak Merkezi Beyaza Büründü

Samsun'un Ladik ilçesindeki 2062 rakımlı Akdağ'a mevsimin ilk karı düştü; Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 10:45
Samsun Akdağ'a Mevsimin İlk Karı Düştü — Akdağ Kayak Merkezi Beyaza Büründü

Samsun Akdağ'a Mevsimin İlk Karı Düştü

2062 rakımlı zirve beyaza büründü

Samsun'un Ladik ilçesindeki 2062 rakımlı Akdağ mevsimin ilk karına teslim oldu. Bölge, üç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yüksek kesimlerde gece saatlerinde karla kaplandı.

Yoğunlaşan yağışlar sonucu yüksek kesimlerde gece kara dönüştü ve zirve beyaz örtüyle kaplandı. Görüntüler, erken sezon karının bölgedeki etkisini gözler önüne serdi.

Akdağ Kayak Merkezi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü; merkezde ölçülen kar kalınlığı ise 5 santimetreye ulaştı.

Havanın soğumasıyla birlikte bölgedeki kar örtüsünün seyri önümüzdeki günlerde yapılacak ölçümlerle takip edilecek.

Samsun'un Ladik ilçesindeki 2062 rakımlı Akdağ'a mevsimin ilk karı düştü.

Samsun'un Ladik ilçesindeki 2062 rakımlı Akdağ'a mevsimin ilk karı düştü.

Samsun'un Ladik ilçesindeki 2062 rakımlı Akdağ'a mevsimin ilk karı düştü.

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Abdi Bulut Kilis'te Kabri Başında Anıldı
2
Osaka Expo 2025: Sağlık Hizmetleri ve Robotik Pavyonlar İlgi Odağı
3
İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı
4
İsrailliler Batı Şeria’da 3 Aracı Yaktı, 150 Zeytin Ağacı Söküldü
5
Erzurum'da 40 Şehit, Gazi ve Polis Çocuğu Palandöken ile Narman-Uzundere'yi Gezdi
6
Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı: "Okuyan Aile, Düşünen Nesil" temasıyla 100 yayınevi, 75 yazar
7
Trakya'da Su Kayıpları: Şehir Şebekelerinde Kayıp-Kaçak Yüzde 40

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?